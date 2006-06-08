По маршруту международной легкоатлетической факельной эстафеты "Бег Дружбы" - Беларусь

На территорию страны она прибудет 8 июня во второй половине дня из Польши через "Варшавский мост". В составе эстафетной команды - представители России, Украины, Польши, Чехии и Англии. Стартовала эта сборная 3 марта в Лиссабоне, а финиширует 10 октября в Лондоне.

Факел мира, - символ единения народов разных стран, - будет пронесен по территории 48 европейских государств. Участники необычного марафонского пробега преодолеют около 26 тысяч километров. После торжественной встречи в Бресте, к "Бегу Дружбы" присоединится группа белорусских спортсменов.

9 июня бегуны возьмут курс на Кобрин. Затем их путь проляжет через Березу, Ивацевичи, Барановичи, Столбцы, Минск, Заславль, Молодечно, Сморгонь и Ошмяны. Покорять расстояния бегуны будут лишь в светлое время суток, сменяя друг друга на этапах маршрута.

К "Бегу Дружбы" могут присоединиться физкультурники и спортсмены различных клубов, учащиеся детско-юношеских школ и загородных оздоровительных лагерей. Покинут нашу страну участники интернациональной команды 13 июня - на белорусско-литовской границе.