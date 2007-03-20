По дорогам Италии жмут педали гонщики

20 марта завершилась 42-ая веломногодневка серии Про-тур Тирено-Адриатико по дорогам Италии. Венчал ее этап протяженностью 177 километров между городами Чивителло и Бинидетто. Среди самых активных гонщиков этапа находились белорусы Александр Усов и Василий Кириенко. Попытки отрывов, имевшие место на первой холмистой половине дистанции успеха не принесли. И поэтому на улицы городка Бинидетто, расположившегося на живописном берегу Адриатического моря гонщики приехали плотной группой. Финишный спурт принёс победу испанцу Кольдо Фернандесу, на мгновение опередившему знаменитого Стюарта Мак-Грэйди. Оба белоруса завершили этап в пелотоне - Александр Усов из Превоянса - 12-ым, Василий Кириенко из Тинькоффа - 58-ым. В итоговой классификации, по сумме семи этапов и пролога Кириенко на высоком и почетном - 7-ом месте. Он уступил победителю немцу Андреасу Клёдену 55 секунд. А вот результат Усова поскромнее - он только 122-ой, с получасовым отставанием от лидера.