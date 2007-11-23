Прямой эфир

Площадь олимпийских звезд появилась в Бресте

23 ноября 2007 20:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ее центр украсила 6-метровая стела с именами выдающихся спортсменов Брестчины. Сегодня таких героев в регионе 12. У основания стелы - 15 копий золотых, серебряных, бронзовых медалей.

Другие новости рубрики

Все новости
22 ноября 2007 16:31

Первая международная встреча в истории юношеской сборной Беларуси по хоккею

21 ноября 2007 12:18

Более 80 иностранных журналистов прибыли в Минск

20 ноября 2007 17:52

Болеем за наших!