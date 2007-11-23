Площадь олимпийских звезд появилась в Бресте

Сегодня в крытом катке парка Горького торжественно открылся Международный турнир среди юношеских команд "Кубок Президентского спортивного клуба".
Представители зарубежных СМИ будут освещать отборочный футбольный матч чемпионата Европы - Беларусь-Голландия.
Ровно сутки остаются до футбольного матча "Беларусь - Голландия".
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