Петер Сикора, ХК «Динамо» (Минск): В Минске даже лучше, чем в Праге

На вопросы корреспондента телекомпании «Столичное телевидение» ответил новобранец хоккейного клуба «Динамо» (Минск) чех Петер Сикора.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Почему согласились переехать в Минск?

Петер Сикора: О вашей стране я слышал много хорошего. Повлияло на переход в «Динамо» еще и то, что под руководством Марека Сикоры я играл в 16 лет, и потом, в магнитогорском «Металлурге».

Прежде чем подписать контракт, я многих расспрашивал о Беларуси и Минске. Все отзывы были исключительно положительными. Мол, здесь чисто, люди доброжелательные, хоккей любят. Но действительность превзошла все мои ожидания. Здесь даже лучше, чем в Праге.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Что знаете о КХЛ?

Петер Сикора: Матчей Континентальной Лиги я видел еще немного. Но знаю, что уровень хоккея здесь постоянно растет. И приезжает все больше хороших игроков. А календарь здесь насыщенный и переезды длинные. Совсем как в НХЛ. А вообще, задайте мне это вопрос через месяц. Пока же скажу, что это однозначно сильнейшая лига Европы.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Планируете ли вернуться в НХЛ?

Петер Сикора: 19 ноября мне исполниться 34 года. Это уже солидный возраст для хоккеиста. Поэтому думаю, что осяду в Европе. Вообще, контракт с «Динамо» после всех этих травм – вызов для меня. Мне надо доказать, что я могу играть в хоккей на столь высоком уровне. В Чехии я уже доказал родным, фанам, самому себе, прежде всего, что я еще на кое-что способен.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Как оцените вашу форму на данный момент?

Петер Сикора: Я уже сыграл в чемпионате Чехии 13 игр по 20 минут в каждой. И набрал, кстати, 13 очков по системе «гол + пас». Так что я в хорошей форме. Не волнуйтесь.

Корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»: Как вам первые тренировки в составе «Динамо»?

Петер Сикора: Я уже провел три тренировки. Очень впечатлен. В Минске, действительно, очень хорошая команда. К подходам Марека я уже привык, так что сильно перестраиваться не пришлось. Но от Чехии хоккей здесь очень отличается. Там больше канадцев, и стиль там, скорее, североамериканский. Здесь, скорее, русский. Что ж, буду перестраиваться.