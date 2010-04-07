Первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали «Интер» и «Барселона»

Итальянский клуб и в повторном матче был сильнее московского ЦСКА. Подопечные Жозе Муриньо победили с тем же счетом, что и неделю назад в Милане – 1:0.

Единственный мяч на шестой минуте матча забил голландец Уэсли Снейдер.

«Барселона», вернувшаяся из Лондона с ничейными 2:2 в кармане, на родном «Камп Ноу» разгромила «Арсенал» – 4:1. «Покер» сделал аргентинец Лионель Месси, в составе английского коллектива голом отметился датский нападающий Никлас Бендтнер.

Сегодня будут разыграны оставшиеся две путевки в ½ финала. «Манчестер Юнайтед» на родном «Олд Траффорд» примет «Баварию». Неделю назад в Мюнхене немецкая дружина победила 2:1. Однако наставник «манкунианцев» сэр Алекс Фергюсон не считает то поражение катастрофой.

– Несколько лет назад мы переломили ход двухматчевого противостояния с «Ромой», хотя уступили в первом матче на выезде. Думаю, «Рома» и «Бавария» сопоставимы по классу, – заявил тренер манчестерского клуба.

Также Фергюсон сообщил, что участие в матче Уэйна Руни исключено. Но при этом добавил, что футболист, наверное, уговорит меня включить его в число запасных. А вот один из лидеров мюнхенцев голландец Арьен Роббен все же сможет помочь своей команде.

Главком «Баварии» Луис Ван Галь считает, что фаворитом матча, бесспорно, является английская дружина.

«Бавария» – очень молодая команда, да и соперник забил важный гол на нашем поле. Но, я не сомневаюсь, шанс у нас есть, – сказал голландский специалист.

В другом матче дня «Бордо» встретится с «Лионом». Первая игра принесла победу «львам» – 3:1, однако в повторной встрече они не смогут рассчитывать на дисквалифицированных Сиднея Гову и Лисандро (последний неделю назад забил два мяча в ворота «Бордо»).