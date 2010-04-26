Первый полуфинал юниорского чемпионата

В первом полуфинале минские трибуны сочувствовали скорее финнам. Почему — загадка, но видимо, что-то в белорусской душе благодарно отзывается на сдержанность северян.

В то время, как финны и шведы обеспечили себе прямые путевки в полуфиналы, а заодно — лишний день отдыха, россиянам и американцам предстояло еще сыграть четвертьфиналы.

Сенсаций не случилось: сборная США не оставила шансов чехам — 6:0, а русские затратили минимум усилий на швейцарцев: поведя 4:0 благосклонно позволили соперникам забить три шайбы, но не более того — 4:3.

Кстати, минское «Динамо» задрафтовало еще летом двоих из команды Суоми — Теему Пулккинена и Микаэля Гранлунда.

Микаэль Гранлунд:

Знаю о драфте КХЛ. Но из минского «Динамо» со мной еще никто не связывался. Приятно, конечно, что мою игру оценили, но что это значит на самом деле — я не в курсе.

Гранлунд и Пулккинен, кстати, основная ударная сила сборной Финляндии. Но в полуфинале и лидеры потерялись на фоне мощных американцев. Некоторые шансы европейцы сохраняли вплоть до третьей шайбы, пропущенной на последней секунде второго периода.

Микаэль Гранлунд:

Думаю, это был решающий момент. До третьей шайбы мы сохраняли шансы на общий успех, но потом отыграться было уже очень непросто. В заключительной трети мы много атаковали, чем и воспользовался соперник.

Вновь блестяще проявили себя лучшие игроки американцев: Ник Шор оформил дубль, одну из шайб забросил самый результативный защитник чемпионата — Адам Кленденинг. Записали баллы за свой счет Нието, Саад, Фолк. А вратарь Джэк Кемпбелл провел третий сухой матч на турнире — 5:0.

Люк Моффатт

С кем играть в финале нам без разницы. Со шведами, конечно, у нас теперь особые счеты, но я не расстроюсь, если в матче за золото мы обыграем не их, а россиян.