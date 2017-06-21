Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было

21 июня девушки боролись с ничуть не меньшим рвением, но на характере и классе наша соотечественница сумела взять верх. Азаренко ушла от тройного матч-бола соперницы в третьем сете и сумела перевести матч на тай-брейк. Там борьба также получилась неуступчивой. Каждая из теннисисток была близка к победе, но с третьего матч-пойнта белоруске удалось взять свое: счет на тай-брейке 9:7, и Виктория начинает новый виток своей карьеры с победы.

Следующая соперница – седьмая сеяная на турнире хорватка Ана Конюх.