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Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было

21 июня 2017 20:51
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Новости Беларуси. Привычный неуступчивый характер и спортивную мощь показала Виктория Азаренко в первом после возвращения матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

 Камбэк белорусской теннисной примы после краткосрочного декретного отпуска пришелся на матч против японки Рисы Одзаки в первом круге теннисного турнира на Майорке.

Выяснить отношения 20 июня соперницы не успели, упорную дуэль прервало наступление темноты.

Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было -1

21 июня девушки боролись с ничуть не меньшим рвением, но на характере и классе наша соотечественница сумела взять верх. Азаренко ушла от тройного матч-бола соперницы в третьем сете и сумела перевести матч на тай-брейк. Там борьба также получилась неуступчивой. Каждая из теннисисток была близка к победе, но с третьего матч-пойнта белоруске удалось взять свое: счет на тай-брейке 9:7, и Виктория начинает новый виток своей карьеры с победы.

Следующая соперница – седьмая сеяная на турнире хорватка Ана Конюх.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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