Первый матч финала: еще никогда в Беларуси поединок не продолжался так долго — 87 минут 36 секунд

Но ледовым схваткам предшествовали громкие и не очень заявления. На предфинальной пресс-конференции участники будущих матчей пообещали отдать ради победы все, на что они способны.

На той же пресс-конференции объявили, что поначалу поединок, интересный многим, должен будет втиснуться в узкие рамки катка в Парке Горького. И лишь седьмой матч финала, если мы его, конечно, дождемся, пройдет на «Минск-Арене». Такой вот итог программы строительства ледовых дворцов в стране: дворцы есть, а играть по сути негде.

Владимир Швабовский, спортивный директор ФХРБ

Прибыло новое оборудование на « Минск-Арену» и в принципе, они могли бы все успеть. Но были на совещании представители клуба «Юность» и «Шахтер». Они приняли решение, что все таки будут играть первые две игры в Минском дворце спорта.

Не стало перечить хоккейное начальство и заговору молчания, объявленному «Юностью». Главком чемпионов временно от общения с журналистами зарекся и, как выяснилось, на совершенно законных основаниях.

Владимир Швабовский, спортивный директор ФХРБ:

Перед началом плей-офф Захаров обратился в Федерацию хоккея, не буду говорить, какие причины. Попросил разрешить ему не присутствовать на пресс-конференциях. Мы пошли ему на встречу. Если он будет приходить и сидеть молча, то какой смысл участия его в пресс-конференциях?

Исполнять некоторую часть обязанностей Михаила Захарова доверено Алексею Щебланову. Именно помощник и рассказал, почему игроки команды онемели вслед за наставником.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

У нас пока принято так, только «Юность» так делает и критиковали нас не первый год.

Неожиданно всплыла во время пресс-конференции и музыкальная тема: даже гармонию «Юность» попыталась превратить в грозное оружие.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Это шоу-группа из двух товарищей, на духовых похоронных инструментах… Если есть возможность, обратите, пожалуйста, на это внимание.

Гостям не повезло: во время обоих минских матчей оркестр «Юности» радовал их зажигательными мелодиями. Причем оркестрантам было невдомек, что их скромное искусство кому-то пришлось не по нраву.

Один из музыкантов:

Называемся «Эллипс». Мы – болельщики и поддерживаем команду «Юность». Наша музыка взбадривает во время хоккея. Потому что, когда мы не играем, то были ситуации, что немного суховато проходил матч.

О вкусах не спорят, а вот о судействе спорят, и, порой, до хрипоты. Не всегда взвешенные решения арбитров Сидоренко и Запольского, а также лайнсменов Руфа и Гоцули многие в стане «Шахтера» хотели бы прокомментировать и некоторым помешал лишь регламент.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Я не обсуждаю рефери после матча.

Александр Кулаков:

Скажу честно, такое судейство, что вообще им не давало удалений в овертайме. Я не знаю, что с судейством: то ли нет квалификации, то ли судят в одну сторону.

Согласимся с тем, что очевидно: целый ряд судейских решений вызвал глубокие сомнения и заставил еще раз изучить соответствующие разделы в правилах, чтобы убедиться в спорности вердиктов.

Красноречива и статистика: 22 штрафные минуты у «Юности» и 36 — у «Шахтера». При этом в третьем периоде и обоих овертаймах хозяевам и вовсе удалось избежать судейских санкций, что само по себе — сродни рекорду.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Мы получаемся такие хулиганы. Но вы сами понимаете, что дисциплина – прежде всего.

Между тем, один из лучших игроков в составе «Шахтера» Виктор Андрущенко, подравшись с Каревым, пропустил в итоге вторую встречу. И апелляция не помогла: даже спорные вердикты судей у нас — сродни истине в последней инстанции.

Впрочем, даже судьи хороший хоккей испортить не могут, что и доказали команды, а «Шахтер» в первую очередь.

Игру солигорской дружины хочется назвать вдохновенной. Особенно в первом и третьем периодах. Из целого ряда своих моментов горняки сначала реализовали один: Алексей Страхов изловчился бросить и поставил в тупик Виталия Белинского.

Но перерыв пошел «Юности» на пользу: минчане стали играть проще и агрессивнее, что со временем принесло плоды. Правда, шайба Александра Матерухина — творение его рук, а не результат командных взаимодействий. Шансов справиться с этим броском у Оксы было немного.

Отметим, что украинец и в других моментах действовал выше всяческих похвал: запомнился, например, его слалом в том же втором периоде. «Шахтер» же в эти минуты играл не слишком хорошо.

Александр Кулаков:

Может быть, этот гол был неожиданным. Но попал, конечно, здорово. Он чуть-чуть надломил, но в третьем мы собрались и играли на равных.

По крайней мере, горняки дважды могли оставить мичан без овертайма. Но Андрей Башко завозился с шайбой и выгодный момент упустил. А Ярослав Чуприс не сумел переиграть Белинского при свидании с глазу на глаз.

Не стоит преуменьшать и активность «Юности». Не показывая своего лучшего хоккея, минчане не раз могли склонить чашу весов в свою пользу. В овертайме хозяева играли две минуты вчетвером против троих, но так и не забили.

Был шанс стать героем матча и у Константина Захарова. Вновь неудача.

Тут обязательно стоит упомянуть вратарей: Мику Оксу и Виталия Белинского. Оба заслужили аплодисменты, и не раз их срывали, делая сэйв за сэйвом.

В итоге финалисты доигрались до рекорда. Еще никогда на белорусской земле хоккейный поединок не продолжался так долго: 87 минут 36 секунд. Остановил же национальное достижение на этих цифрах Виктор Андрущенко, замкнувший передачу Олега Шафаренко и по крайней мере на сутки вновь сделавший песню «Чайфа» хитом номер один.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Напряжение колоссальное. Как будто сам отыграл. Вышел весь мокрый, голос сорвал, глаза на выкате. Никто в Беларуси столько не хоккеировал как мы сегодня. Рекорд поставили, рекордсмены. Хотелось бы забыть матч, хотелось бы как можно быстрее восстановить силы после этого поединка.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Имея четыре на три, в овертайме был практически гол. Но мы не воспользовались и вернулись в обратную сторону. Завтра с нуля выходим.