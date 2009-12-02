Первый лёд «Минск-арены» опробовали белорусские спортсмены

Десяти тысяч метров покрытия хватит и для фигуристов, и для конькобежцев, и для хоккеистов.

Представители этих видов спорта и обкатали ледяную гладь. Заливали площадки на «Минск-Арене» под руководством канадских специалистов. Хоккейное поле спорт-комплекса уникально. Здесь установлено первое в мире сооружение, которое поддерживает на площадке два микроклимата: один для зрителей, а второй - для зоны льда. Так что болельщики не замерзнут, а лед не растает.

Джузеппе Барон, координатор проекта (Италия):

- Мы думаем, что это лучший в мире лёд, который у нас получился. Потому что здесь работали профессиональные айсмейкеры у которых есть опыт работы на трёх олимпиадах. По их мнению тот лёд, который мы сегодня видим. Он тоже лучший в мире.

Людмила Костюкевич, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту:

- Когда стали на лёд, он показался самым быстрым. Мы были в Калгаре катались. Там самый скоростной каток в Канаде. Так он по первым впечатлениям показалось не уступает ему. Будем, надеяться, что мы здесь будем показывать быстрые секунды.