Первый Кубок мира по фристайлу в Беларуси: победил белорус

Победителем финального этапа Кубка мира по фристайлу, который завершился в Раубичах, стал белорус Антон Кушнир.

На пьедестал почета поднялся еще один наш спортсмен - Денис Осипов. Он впервые стал призером подобных соревнований, завоевав бронзу. Серебро у украинца - Станислава Кравчука. Победителем общего зачета Кубка мира стал китайский спортсмен Ци Гуанпю. На мероприятии присутствовал и Глава государства. Александра Лукашенко в спорткомплексе встречал и наш Олимпийский чемпион Алексей Гришин.

Отметим, наша страна впервые приняла соревнования по фристайлу столь высокого уровня. И это признание заслуг белорусской спортивной школы и достижений наших лыжных акробатов. На состязания приехали сильнейшие фристайлисты из Беларуси, Канады, Китая, США, Австралии, Швейцарии, Великобритании, Украины и России. Несмотря на мороз, поболеть за наших спортсменов приехало огромное количество зрителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».