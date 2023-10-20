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Первый для белорусов этап Кубка мира по плаванию стартовал в Будапеште

20 октября 2023 14:25
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В Будапеште стартовал последний в сезоне и первый для белорусов этап Кубка мира по плаванию. Наши спортсмены только недавно получили допуск на международную арену, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый для белорусов этап Кубка мира по плаванию стартовал в Будапеште-1

Первая сессия принесла неутешительные итоги. Илья Шиманович не сумел попасть в финал на дистанции 100 метров брассом. В своем заплыве наш земляк стал третьим. А в сводной таблице занял 9-е место. Таким образом, он оказался вторым запасным в финале. Время – 1 минута 59 сотых секунды. Анастасия Кулешова на полтиннике на спине показала 18-й результат, а Анастасия Шкурдай на 50 метрах вольным стилем стала 15-й.

# Плавание # Фотофакт

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