Первый день Рождественского хоккейного турнира: Финляндия – Германия, Балканы – Швейцария, Беларусь – ОАЭ

Новости Беларуси. В эти минуты на малой и большой площадках «Чижовка-Арены» определяются сильнейшие в хоккейных битвах между Финляндией и Германией, сборной Балкан (они, к слову, у нас впервые) и Швейцарией.

Таким образом, первые клюшки ХІІІ Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси скрещены. Менее чем через два часа сразятся великолепные пятерки из Словакии и России.

Ну, а в 19 часов силами померяются действующий чемпион – сборная Беларуси – с хоккеистами из Арабских Эмиратов. Всего же участие в турнире принимают 8 команд.

На трибунах – аншлаг. Среди болельщиков – не только белорусская публика. Традиционно, чтобы увидеть рождественские ледовые баталии, в белорусскую столицу съезжаются со всего мира, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.