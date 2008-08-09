Первый день Олимпиады не принес нашей сборной ни одной медали

В то же время на летних играх уверенно стартовали белорусские представительницы академической гребли бронзовые призеры Афин Юлия Бичик и Наталья Гелах. Белорусская пара вышла в финал олимпийской регаты. Свой предварительный заезд выиграла и двукратная чемпионка Олимпиады Екатерина Карстен. А вот первый матч баскетбольного турнира наша женская сборная уступила австралийкам – 64 : 83.



Претендовали на медали пекинской пробы стрелки и велосипедисты. Но повторить свой успех 16-летней давности пистолетчик Константин Лукашик не смог, став в итоге 27-м. Белорусские велосипедисты в 20-ку сильнейших тоже не попали. Завтра основные медальные надежды мы связываем с выступлением тяжелоатлетов – Анастасии Новиковой и Виталия Дербенева.