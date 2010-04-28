Первый бой Сергея Афонина после двухлетней паузы. Но победа присуждается Андрею Столярчуку

У брестского борца не очень хорошая статистика (13 боев и всего 1 победа), но боец обученный и опытный.

Андрей Столярчук – 21 бой на профессиональном ринге. 8 побед, 11 поражений и 1 ничья. Статистика тоже не очень хорошая, но поражения относятся к раннему периоду карьеры Андрея.

Боксеры начали очень осторожно свой первый раунд, потому что 6 раундов – это полчаса на ринге и спешить некуда. Оба соперника не прочь показать красивый бокс. Между боксерами шла игра на то, кто больше ошибеться.

Результаты считались долго, потому что бой был достойным, судьи долго подсчитывали результаты и не могли прийти к одному выводу. С перевесом в одном очко победу одержал Андрей Столярчук.