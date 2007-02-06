Первый блин, да не комом!

Сквош в Беларуси появился недавно, всего три года назад. Однако и этого достаточно, что бы наши игроки уже успели засветиться на международной арене. Вот только в Минске, в единственном сквош-центре до поры до времени крупных турниров не проходило. С удовольствием отметим, ситуация сдвинулась с "мертвой точки". Каким будет нынешний турнир - думали-решали долго. Предложить серьезным игрокам серьезные призы пока не смогли, взять массовостью при наличии двух кортов тоже получилось бы вряд ли. В общем, остановились на том, что для первого пробного международного состязания подобрали такие сроки поведения, в которые проходит немного турниров. И, как оказалось, не ошиблись. Приезд в Минск первых ракеток Италии, России, Ирландии, Израиля и Эстонии - самое лучшее тому подтверждение. Среди участников немало и белорусов, тех кто по меркам многовековой истории развития сквоша делает в нем только первые шаги, но тем не менее уже сейчас может в полный голос заявить: "Беларусь страна, где сквош признали и приняли. А если так, то и игроки сильные у нас со временем появятся". Правда, пока соперничать на равных с мэтрами Европейского сквоша наши ребята были не готовы. Победу праздновал итальянец Андеа Каппела, а лучшим у белорусов стал Андрей Судиловский, который выиграл квалификацию группы PRO-2.