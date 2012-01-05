Первые результаты Рождественского турнира: канадцы обыграли словенцев, финны — шведов, россияне — чехов, Беларусь сыграла с Австрией вничью

Новости Беларуси, Минск. В Минске стартовал VIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Накануне прошли первые игры. Канадцы обыграли словенцев со счётом 9:1. Финны — шведов со счётом 6:4. Россияне скрестили клюшки с чехами и обыграли соперников — 8:2. Команда Президента Беларуси сыграла с дружиной Австрии вничью — 2:2.

Сергей Шитковский, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Очень хорошая игра, хорошая команда. Видно, люди играли раньше, потому что очень умненько играют в пас. Сколько шайб, я думаю, не так важно, главное — победа.

Сегодня также состоятся четыре игры. Вечером команда Президента Беларуси во Дворце спорта сыграет с Финляндией. А россияне встретятся с канадцами в Минском ледовом. Днем пройдут матчи между дружинами Швеции и Австрии, Чехии и Словении.

Финал — 7 января на льду «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.