Первые полуфиналы ОЧБ по хоккею: без борьбы

12 марта состоялись первые матчи полуфинальных серий. К сожалению, они не получились увлекательными. В обоих один оппонент по всем статьям превосходил другого.

«Юность» к 12 минуте усилиями Константина Захарова, Евгений Курилина и Дмитрий Дудика обеспечила себе перевес над «Соколом» в три шайбы. И даже гол в большинстве Романа Сальникова, случившийся ближе к концу первого периода, не внес перелом в игру. В самом дебюте второй трети киевляне позволили Сергею Яновскому в четвертый раз огорчить Константина Симчука. А когда форвард поразил ворота еще раз, все вопросы о победители поединка были окончательно сняты.

Симчука сменил Михаил Балабан, но и он не вышел «сухим» из воды. Максим Слыш установил окончательный счет. Из шести голов четыре «Юность» забросила при численном преимуществе. 6:1 – уверенное начало полуфинала для минчан, повод задуматься для киевлян.



Тем временем, в Солигорске «Шахтер» был безжалостен к «Гомелю» – 7:0. По три очка (гол, две передачи) набрали Олег Шафаренко и Максим Балмочных, по шайбе забросили Артем Демков, Виктор Андрющенко, Виталий Люткевич, Евгений Ковыршин и Владимир Михайлов.

13 марта пройдут вторые встречи серий.