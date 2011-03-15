Первые полуфинальные игры Кубка Беларуси по футболу: «Белшина» уступила «Неману», «Гомель» вырвал победу у «Шахтера»

Серебряному призеру прошлогоднего чемпионата Беларуси солигорскому «Шахтеру» первое полуфинальное кубковое противостояние предстояло провести в гостях у «Гомеля».

В качестве места встречи хозяева предложили искусственное поле ДЮСШ-8 в Гомеле, где 13 марта собралась внушительная по мартовским меркам аудитория. Отметим, болельщики не прогадали.

Вернувшиеся в клубную элиту страны гомельчане смотрелись весьма достойно, действуя надежно в обороне, не забывая при этом по-хозяйски активно и регулярно угрожать воротам защищавшего последний горняцкий рубеж Юрия Цыгалко.

Тем не менее, игравшие в майках цвета спелых оливок подопечные Олега Кубарева были вынуждены достать мяч из сетки собственных ворот первыми. На 40 минуте солигорчанин Дмитрий Комаровский остался без опеки со стороны гомельчан, чем сполна и воспользовался. 1:0 – гости вышли вперед.

Однако к радости местной публики буквально в следующей же атаке хозяев равновесие в матче восстановилось. Некогда жодинский, а затем новополоцкий любимец-гренадер Евгений Зуев в своем фирменном стиле точно завершил навес партнера Тимошенко главным своим оружием – головой. И порадовал теперь уже гомельских тиффози. Ничья – 1:1.

До окончания первой части интригующего все больше и больше сражения оставалось 20 минут, когда команда Олега Кубарева экспрессивно отметила еще одно взятие ворот. Сергей Концевой вывел свою команду вперед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как показалось гостям, не без нарушения правил. Впрочем, герой эпизода имеет на это свое мнение.

Сергей Концевой, ФК «Гомель»:

Игорь Стасевич подавал, возникла суета, были отскоки. Мне попал мяч в грудь, и я добил его в ворота.

Выйдя вперед, «Гомель» не стал запираться на своей половине в надежде сохранить победный результат, а продолжил действовать уверенно и расковано.

Сергей Концевой, ФК «Гомель»:

Не использовали еще два момента – Юра Цыгалко очень хорошо сыграл. Два мяча вытащил. А мы должны были забивать еще.

К сожалению для хозяев этого не произошло. «Гомель» едет в Солигорск с минимальным преимуществом, которое всеми силами попытается удержать. Наверняка, сделать это будет непросто. Впрочем, если «рыси» забьют в гостях, да еще и первыми, ситуация изменится коренным образом. Вот только вряд ли подопечные Олега Кубарева будут делать ставку на быстрый гол. Соперник, все-таки, грозен. Так что сюжет ответной игры за несколько дней до свидания в Солигорске представляется мало предсказуемым.

Олег Кубарев, главный тренер ФК «Гомель»:

В первом тайме имел преимущество «Шахтер», а во втором мы немного выровняли игру. Имели преимущество при стандартах.

Идет становление команды. Я рад, что одержали победу, но, как известно, кубок состоит из двух матчей, поэтому наша задача – готовиться ко второму матчу и достойно его провести.

Вторая пара полуфиналистов-претендентов на Кубок Беларуси-2011, «Белшина» (Бобруйск) и «Неман» (Гродно), проводила свою встречу в Могилеве на рукотворном газоне стадиона местной СДЮШОР-7.

В эту кубковую стадию обе команды шагнули схожим образом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Домашние четвертьфинальные матчи оба коллектива выиграть не смогли: «Белшина» проиграла «Минску» – 0:1, а «Неман» сыграл вничью с новополоцким «Нафтаном» – 1:1. Зато гостевые поединки принесли успех футболистам и поклонникам обеих команд. И красно-черными «белшиновцами», и желто-зелеными гродненцами были одержаны синхронные победы – 2:0. Причем, воскресные хозяева поля, бобруйчане, в четвертьфинале в качестве домашней арены воспользовались как раз-таки стадионом Могилевской СДЮШОР-7, который на время весенних кубковых баталий является для бобруйчан домашним.

Вот и эта встреча продемонстрировала всю гостеприимность могилевской земли. «Неман» уже на 14 минуте открыл счет. В очередной раз за «желто-зеленых» забил игрок национальной сборной Молдовы Верар Фрунзе.

До перерыва подопечные Александра Корешкова, вообще, выглядели получше и вполне могли довести счет и вовсе до крупного. Но ни Иван Денисевич, ни Евгений Савостьянов, имевшие самые реальные голевые моменты, ни кто-либо другой из гродненчан не смогли огорчить кипера хозяев Валерия Фомичева.

Возможно, после перерыва номинальные гости не раз вспоминали массу неиспользованных моментов первого тайма, так как «красно-черные» завладели и территориальным, и игровым преимуществом. Однако воплотить в голы свои старания шинникам в этот день было не суждено. Футбольные боги были явно на стороне «Немана».

Счет во встрече больше не менялся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Неман» выиграл – 1:0.

Впрочем, и первый поединок четвертьфинала против «Минска» для бобруйчан закончился так же. Что из этого вышло в дальнейшем, мы помним. И сейчас за игрой «Белшины» мы наблюдаем и в полуфинале.

Пройдет ли подобный номер в Гродно – вопрос сложный. Там и местных болельщиков, наверняка, будет много, и газон Центрального спортивного комплекса будет натуральным, в отличие от тех, на которых «Белшина» играла в своих трех предыдущих кубковых поединках.

Александр Седнев, главный тренер ФК «Белшина» (Бобруйск):

План подготовки к ответной игре сформирован. Мы какое-то время проведем подготовку на естественном газоне. Мы не будем ставить на этих занятиях задачи по отработке игры. На этом покрытии будем готовиться, чтобы какой-то минимальный период адаптации прошел.

Что касается наших шансов на естественном газоне, то, правильно сказал Александр Иванович, футбол бывает и логичен, и нелогичен.