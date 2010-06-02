Первые полуфиналисты теннисного турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» стали известны накануне

Итальянка Франческа Скьявоне сенсационно выбила из розыгрыша третью сеянную датчанку Каролин Возняцки – 6:2, 6:3. В русском четвертьфинале Елена Дементьева не без труда взяла верх над Надеждой Петровой – 2:6, 6:2, 6:0.

2 июня пройдут еще два поединка за выход в одну вторую – первая ракетка турнира американка Серена Уильямс встречается с австралийкой Самантой Стосур, а сербка Елена Янкович экзаменует неожиданно взлетевшую на невиданные высоты Ярославу Шведову, представляющую Казахстан.

У мужчин – свои интриги и свои сенсации. Накануне зачехлил ракетку первый номер мирового рейтинга Роджер Федерер. Выиграв первый сет противостояния с шведом Робином Содерлингом, затем он уступил во втором и проигрывал третий, когда начался дождь. Поединок прерывали, но пауза Федереру на пользу не пошла: Содерлинг сумел дожать своего более титулованного соперника – 3:6, 6:3, 7:5, 6:4. Также чех Томаш Бердых нанес поражение россиянину Михаилу Южному – 6:3, 6:1, 6:2.

Сегодня станут известны участники другой полуфинальной пары: в испанском четвертьфинале Рафаэль Надаль протестирует Николаса Альмагро, а серб Новак Джокович встретится с австрийцем Юргеном Мальцером.