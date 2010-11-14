Первые международные игры на новом стадионе флагман белорусского футбола клуб «БАТЭ» проведет в 2012 году

Едва ли не главная спортивная новость недели – команда БАТЭ в седьмой раз досрочно стала чемпионом Беларуси по футболу. Информация особенно интересна, если вспомнить, что последние с учетом последней победы пять лет чемпион Беларуси не меняется.

И еще – буквально неделю назад футболисты «БАТЭ» опять-таки досрочно прошли в плей-офф Лиги Европы. Это второй по значимости континентальный футбольный кубок. По сути, борисовские спортсмены опровергают истину о том, что Беларусь исключительно хоккейная держава, и доказывают, что при желании мы можем и футбольным грандам показать класс. Было бы где показывать. В нашей стране обозначилась небольшая проблема – способность играть в футбол мирового уровня у нас уже почти есть, а вот стадионов для таких игр – маловато. Неслучайно сейчас активно обсуждается реконструкция столичного «Динамо» и строительство еще одной площадки по стандартам УЕФА на юго-западе Минска. А на этой неделе началось и возведение уникального спорткомплекса в Борисове. Команда «БАТЭ» меньше, чем через два года получит домашний стадион, равных которому нет не только в Европе, но и во всем мире.

Говорят, что Борисов – это Родина белорусского футбола. С этой версией еще можно поспорить, зато с другим фактом не согласиться нельзя. Почти каждый местный мальчишка мечтает если не стать космонавтом, то уж точно податься в футбол.

Сергей Булах, учащийся ДЮСШ №2 (Борисов):

Я как-то посмотрел по телевизору финал «Манчестр-Юнайтед» – «Челси» и заинтересовался футболом, и попросил папу, чтобы он какую-нибудь секцию нашел, так меня и записали в футбол.

Многократные чемпионы страны борисовчане не пропустили ни одного еврокубкового сезона. Команда «БАТЭ» стала первой из белорусских клубов, сыгравших в групповом турнире Лиги чемпионов. В этом году спортсмены впервые в истории отечественного футбола досрочно обеспечили себе выход в плей-офф второго по рангу континентального турнира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Домашние матчи основной состав проводит на борисовском городском стадионе. А вот групповые встречи здесь проводить нельзя. Площадка не соответствует требованиям УЕФА. Этот пробел решено устранить с помощью современной футбольной арены.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК БАТЭ:

Стадион соответствует уровню УЕФА 4 звезды, где можно проводить групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги УЕФА. Для нас это грандиозный проект.

Футуристический проект утвердили в октябре этого года. По задумке «текучий» по форме фасад будет переливаться на солнце. Непрерывная «оболочка» распределит звук вокруг. Это значит, что внешние шумы сюда вряд ли проникнут, да и крики болельщиков борисовчане не услышат. А вот гул на самих трибунах, напротив, будет усиливаться. Специалисты уже говорят о том, что другого такого стадиона нет не только в Европе, но и в мире.

Место, где скоро будет уникальный стадион, посетил глава государства. Вместе со спортсменами Александр Лукашенко заложил в фундамент капсулу с посланием будущим поколениям.

Завершить строительство стадиона нужно в архисжатые сроки. Открытие, и что более важно, первые международные игры намечены на 2012 год. По задумке арена высотой 25 метров станет еще и местом притяжения для других объектов. Таких как торговые точки и спортивные залы.

В спортивной молодости он был легкоатлетом, но получив техническое образование возглавил борисовский проектный институт. Большую часть времени Виктор Дмитриевич проводит над чертежами многоэтажных домов. Но когда дело касается спортивных объектов, он заметно волнуется, как будто бы вспоминая прошлое.

Виктор Феоктистов, директор института «Борисовпроект»:

Сложното для нас является организовать тут транспортные развязкию. Сейчас тут практически один выезд, а когда тут набьется много машин, автобусы, будет сложновато, и сейчас мы над этой проблемой работаем, чтобы обеспечить еще 1-2 запасных въезда-выезда. Чтобы не было заторов при серьезных матчах. Я надеюсь, к нам еще не раз «Реал» приедет, может, «Челси», еще кто-нибудь.

Собирать будущий стадион Виктор Дмитриевич будет по словенской идее, а в помощь определили литовцев. Интернациональная стройка развернулась на поляне в лесном массиве с большим перепадом высот. Чтобы ускорить процесс, проектирование ведут параллельно строительству. Уже известно о прочности местного грунта, а значит подземные воды не помешают стройке.

Размер будущего поля по нормам УЕФА 105 на 68 метров. Кстати, такой же формат и у старого стадиона. Но главное требование к новому – его безопасность и расположение по оси север-юг. Благодаря последнему, естественное освещение сохранится дольше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Феоктистов, директор института «Борисовпроект»:

Вы когда обратите на контуры стадиона видите, что стены имеют овальные отверстия, они будут под сеточками, это для проветриваемости стадиона, чтобы газон лучше рос и люди не задыхались. А внешне, когда будут вечером матчи, будет казаться, что приземлилась инопланетная летающая тарелка.

Уже на первой минуте игры болельщики «БАТЭ» вовсю распевают песни. Их посвящают любимому клубу. Фанатское движение у нас не слишком масштабно. Но это полноценная субкультура. В отличие от тех же английских болельщиков, наши менее эмоциональны и чаще стесняются. Но про них все равно говорят: поддержка трибун – это 12 игрок на поле. И как результат, «БАТЭ» – чемпион!

Александр Колинченко, тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ №2 (Борисов):

Чем больше полей, больше инвентаря, тем профессиональнее это будет, тем лучше будет подход тренера к делу и детям тогда будет интересно. Они будут видеть, что не впустую тратят свое время, они будут видеть, что есть условия хорошие и, конечно же, они будут еще с большим удовольствием заниматься.