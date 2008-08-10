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Первую медаль белорусской сборной на Олимпиаде в Пекине принесла тяжелоатлетка Анастасия Новикова

10 августа 2008 14:41
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В весовой категории до 53 килограммов она стала бронзовым призером.

Золото в этом виде программы досталось представительнице Таиланда, а серебро - Южной Кореи. Причем кореянка показала в сумме двоеборья такой же результат, как и белоруска, но оказалась второй только лишь благодаря меньшему личному весу.

Во время церемонии награждения, наша соотечественница выглядела несколько расстроенной, поскольку рассчитывала на олимпийскую медаль более высокого достоинства. Однако и бронза, завоеванная в напряженной борьбе с маститыми соперницами, является отличным достижением.

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