Первенство в Высшей лиги Беларуси по хоккею сезона-2011 разыграют две минские команды: «Динамо-Шинник» и «Юниор»

В полуфиналах Высшей лиги борьба не угасает ни на секунду. Если «Металлург-2» с «Юниором» сразу дали понять, что бой будет затянут, то во второй паре («Динамо-Шинник» – «Витебск-2»), казалось, все уже ясно. Минчанам оставалась всего одна победа до финала. Но «Витебск» на своей площадке решил борьбу продолжить.

В первых двух встречах динамовцы были сильнее. В воскресенье они обыграли гостей – 3:0, а в понедельник – 3:1. Легкими эти победы не назовешь – «Витебск» не сдавался до последних секунд. Но где-то не хватило везения, а где-то – профессионализма.

Стоит заметить, что большое количество удалений у хозяев могло сыграть и против них. Но отлично провел оба матча голкипер минчан.

Владимир Заблоцкий, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Все, прежде всего, об обороне думают. Но мы играли все время на победу.

Две игры выдались напряженными. Мы воспользовались своими моментами, а «Витебску» где-то не повезло. Отмечу, что вратарь отлично сыграл.

«Динамо-Шинник» отправилось в Витебск, ведя в серии – 2:0, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но поставить точку в этом полуфинале 10 марта команде Владимира Заблоцкого не удалось. На своей площадке хозяева обыграли минчан со счетом 2:1.

Во второй паре, «Металлург-2» – «Юниор», серьезная борьба завязалась с первого же матча, который закончился овертаймом, и где сильнее оказались игроки Жлобина – 4:3.

Однако уже на следующий день минчане свое вернули. Уступая по ходу встречи, в третьем периоде они сумели вырвать победу – 6:5. Таким образом, команды приехали в Минск с ничьей в серии.

Но 10 марта «Юниор» доказал, что дома и стены помогают. Проигрывая после 40 минут встречи 2:3, на третий период как будто вышла другая команда. То ли немалое количество зрителей так подтолкнуло минчан, то ли тренер сумел найти нужные слова, но в итоге «Юниор» праздновал победу – 6:3. И повел в серии.

Станислав Лопачук, ХК «Юниор»:

Изначально игра нервно складывалась. Мы проигрывали в счете, быстро пропустили два гола. Но потом собрались.

У нас хромает дисциплина. В двух играх на выезде мы очень много удалялись. Тренер нам говорит об этом, и мы будем стараться.

Настрой самый серьезный. Будем готовиться. Все еще впереди.

11 марта команды провели свои четвертые матчи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В обеих встречах победы праздновали минчане. «Динамо-Шинник» был сильнее «Витебска-2» со счетом 3:1, а «Юниор» обыграл «Металлург-2» – 3:2.

Следовательно, финал Высшей лиги пройдет в Минске и стартует уже 16 марта. Игры там также ведутся до трех побед.