Первенство Беларуси по волейболу стартовало в Минске
Новости Беларуси. На площадке велодрома «Минск-Арены» стартовало Первенство страны по волейболу, возраст участников турнира не превышает 16-17 лет. За титул и главный трофей борются одна столичная дружина и команды из всех регионов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, эти старты являются просмотровыми, ведь выступающие здесь волейболисты – ближайший резерв национальной команды. Турнир проходит по круговой системе. Победит дружина, которая наберет максимальное количество очков. Завершатся соревнования 19 марта.
Cергей Березовский, старший тренер команды Гродненской области:
Зал, адаптация, фактор первой игры – это тоже немаловажно. Пока неплохо. Критерии самые разные. Первое – бойцовские качества, волевые. Это самое первое. Потом, естественно, ростовые, ребята с мотивацией чтобы были. Поехали самые достойные. Мы готовим этот возраст. Сначала будут защищать цвета молодежной сборной.
Подписывайтесь на нас в Telegram!