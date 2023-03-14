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Первенство Беларуси по волейболу стартовало в Минске

14 марта 2023 20:02
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Новости Беларуси. На площадке велодрома «Минск-Арены» стартовало Первенство страны по волейболу, возраст участников турнира не превышает 16-17 лет. За титул и главный трофей борются одна столичная дружина и команды из всех регионов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Беларуси по волейболу стартовало в Минске-1

Отметим, эти старты являются просмотровыми, ведь выступающие здесь волейболисты – ближайший резерв национальной команды. Турнир проходит по круговой системе. Победит дружина, которая наберет максимальное количество очков. Завершатся соревнования 19 марта.

Первенство Беларуси по волейболу стартовало в Минске-4

Cергей Березовский, старший тренер команды Гродненской области:
Зал, адаптация, фактор первой игры – это тоже немаловажно. Пока неплохо. Критерии самые разные. Первое – бойцовские качества, волевые. Это самое первое. Потом, естественно, ростовые, ребята с мотивацией чтобы были. Поехали самые достойные. Мы готовим этот возраст. Сначала будут защищать цвета молодежной сборной.

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# Волейбол # Фотофакт

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