Первенство Беларуси по волейболу стартовало в Минске

Новости Беларуси. На площадке велодрома «Минск-Арены» стартовало Первенство страны по волейболу, возраст участников турнира не превышает 16-17 лет. За титул и главный трофей борются одна столичная дружина и команды из всех регионов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, эти старты являются просмотровыми, ведь выступающие здесь волейболисты – ближайший резерв национальной команды. Турнир проходит по круговой системе. Победит дружина, которая наберет максимальное количество очков. Завершатся соревнования 19 марта.