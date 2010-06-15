Первая победа минского «Партизана» в чемпионате Беларуси случилась в гостях у «Витебска»

Славный город Витебск, наверняка, теперь станет одним из любимых для игроков минского «Партизана». Именно там игроки минского клуба принимали поздравления с первой в сезоне, такой долгожданной победой.

Назвать сенсацией победу минского клуба, даже несмотря на 12 очковую разбежку в турнирной таблице, трудно. Северяне, как известно, триумфальным шествием по чемпионату своих поклонников тоже не очень радовали. Последняя из двух побед одержана аж только в 3 туре. Кстати, над «Партизаном».

Первая половина матча прошла под знаком игрового доминирования хозяев, выступавших в непривычно бордовой форме. Однако, отметиться результативными ударами витебчанам не удалось. ВО втором тайме игра «Партизана» заметно усилилась. На 58-ой минуте был забит гол, минчане продолжали атаковать, но увеличить счет не смогли.