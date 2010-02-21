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Первая победа белорусских хоккеистов на льду Олимпийского Ванкувера

21 февраля 2010 14:53
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В восьмой день зимних игр наша ледовая дружина встретилась с командой Германии и обыграла ее со счетом 5:3.

Матч  был непростым. Поражение могло осложнить подопечным Михаила Захарова выход в четвертьфинал. В критический момент, когда немецким игрокам всего за 20 секунд удалось сравнять счет, белорусские хоккеисты переломили ход борьбы. Руслан Салей и Алексей Калюжный забросили две решающие шайбы. 

«Наша команда сыграла сегодня на пять с плюсом», – отметил после матча главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров. Победа позволила белорусам занять третье место в группе и избежать встречи в квалификации с грандами.

Во вторник наши хоккеисты сразятся с командой Швейцарии.

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