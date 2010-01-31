Первая медаль появилась в копилке сборной Беларуси на первенстве мира по биатлону

В гонке преследования на 12,5 километров серебро выиграл наш Владимир Аленишко.

В пасьюте среди юниоров наш стреляющий лыжник сумел поменять вчерашнее 9-е место на 2-е. Сегодня Аленишко был более точен, допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах, в то время как накануне на «лежке» и «стойке» он оставил незакрытыми 4 мишени. А отменные скоростные качества не подвели 20-летнего спортсмена и на этот раз.

Компанию на пьедестале белорусу составили немец Мануэль Мюллер и россиянин Евгений Петров. В преследовании среди девушек наша Алла Толкач лишь немного улучшила результат, сместившись с 12-й позиции на 9-ю.