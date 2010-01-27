Прямой эфир

Первая группа белорусской делегации отправится сегодня в Ванкувер

27 января 2010 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Здесь начнется подготовка в олимпийских деревнях.

На зимних играх наши спортсмены выступят в шести видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, фристайле, скоростном беге на коньках, хоккее с шайбой и впервые после 22-летнего перерыва - в горнолыжном спорте. Лицензии получили 48 человек. С учетом тренеров, медиков и массажистов - в нашей делегации будет 100 человек.

Напомню, первую путевку на Олимпиаду-2010 завоевала хоккейная сборная Беларуси. А после февральского чемпионата мира в Южной Корее определились и  биатлонисты. 21-е зимние Игры в Ванкувере пройдут с 12-го по 28-е февраля. 

Дмитрий Шичко, заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь:
— Каждому спортсмену поставлено задание показать свой наилучший результат в спортивной карьере. Другими словами, если на чемпионате мира он был, например, 20-м, то будет прогрессом, если позднее станет 17-м.

Другие новости рубрики

Все новости
26 января 2010 16:23

Окончательное решение по делу Тихона и Девятовского может стать известно уже на нынешней неделе

26 января 2010 16:22

Каждый спортсмен должен показать свой наилучший результат в спортивной карьере

26 января 2010 16:21

На участие в Зимних Олимпийских играх отобрано 48 белорусских спортсменов