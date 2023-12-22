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Павел Авдоченко попал в символическую сборную 12-го тура открытого ЧР по волейболу

22 декабря 2023 11:42
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Павел Авдоченко попал в символическую сборную 12-го тура открытого чемпионата России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Павел Авдоченко попал в символическую сборную 12-го тура открытого ЧР по волейболу-1

Эксперты высоко оценили действия нашего диагонального в домашнем противостоянии с «Югрой-Самотлором». Игрок «Шахтера» показал убойную результативность, принеся своей дружине сразу 23 очка и позволив победить – 3:1. Данный успех вывел дружину Виктора Бекши на 9-е место в таблице.

Ближайший матч «Шахтер» проведет 27 декабря против «Факела» из Нового Уренгоя.

# Волейбол

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