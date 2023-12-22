Павел Авдоченко попал в символическую сборную 12-го тура открытого ЧР по волейболу

Павел Авдоченко попал в символическую сборную 12-го тура открытого чемпионата России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эксперты высоко оценили действия нашего диагонального в домашнем противостоянии с «Югрой-Самотлором». Игрок «Шахтера» показал убойную результативность, принеся своей дружине сразу 23 очка и позволив победить – 3:1. Данный успех вывел дружину Виктора Бекши на 9-е место в таблице.