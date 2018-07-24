Патрик Бауманн в Минске: Беларусь может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня

Новости Беларуси. 24 июля генсекретарь Международной федерации баскетбола поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 июля генсекретарь Международной федерации баскетбола поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, отметил высокий уровень проведения чемпионата и, в целом, всей белорусской системы развития спорта.
Патрик Бауманн, генеральный секретарь Международной федерации баскетбола:
В последний раз в Минске я был 20 лет назад. Мне очень радостно видеть, как здесь всё изменилось. Мне всё очень понравилось. Я побывал на всех спортивных объектах, и, не зависимо от того, когда они были построены, все они в безупречном состоянии. Я очень впечатлен.
Чемпионат мира проходит на хорошем уровне. Это я смог оценить – так же, как и участницы: всё прекрасно! Из того, что мы увидели, с такой организацией ваша страна в дальнейшем вполне может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня.
Напомним, Чемпионат мира по баскетболу среди девушек проходит в Минске сразу на двух аренах, за главный трофей борются 16 сильнейших команд мира.
Беларусь получила право проведения столь значимого турнира в мае 2017 года.
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