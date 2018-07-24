Патрик Бауманн в Минске: Беларусь может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня

Патрик Бауманн, генеральный секретарь Международной федерации баскетбола:

В последний раз в Минске я был 20 лет назад. Мне очень радостно видеть, как здесь всё изменилось. Мне всё очень понравилось. Я побывал на всех спортивных объектах, и, не зависимо от того, когда они были построены, все они в безупречном состоянии. Я очень впечатлен.

Чемпионат мира проходит на хорошем уровне. Это я смог оценить – так же, как и участницы: всё прекрасно! Из того, что мы увидели, с такой организацией ваша страна в дальнейшем вполне может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня.