Парусный спорт: в Германии проходит «Кильская регата»

Участие в состязаниях принимают и белорусские яхтсмены.

Татьяна Дроздовская выступает в классе судов «Лазер-радиал», здесь сегодня прошла шестая гонка. Белоруска завершила этап лишь 9-й и уступила таким образом лидерство в общем зачете американке Рейли Пейдж. У Дроздовской теперь промежуточное 5-е место.

Сейчас проходят заезды в самом многочисленном классе «470». У мужчин нашу страну представляют дуэт Даниил Одинцов - Кирилл Мейер (они пока 20-е в общем зачете), а также пара Финаев - Белькевич (они 66-е). В аналогичном женском классе выступает белорусский дуэт Озерная - Гурьбо.