«Партизан» - «Белшина»: гол Дениса Сащеко. «Днепр» и «Динамо-Брест»: три ценных очка в копилку могилевчан

Запевку 9 чемпионатному туру сделали минский «Партизан» и боруйская «Белшина», выяснявшие отношения в Минске раньше остальных .

Туром ранее подопечные Людаса Румбутиса обзавелись первым заработанным в чемпионате очком и, наверняка, очень хотели добавить к нему ещё что-нибудь весомое.

Однако тайна очковых приобретений на родном стадионе для «Партизана» снова осталась неразгаданной. Хотя, в этот вечер снять сухое проклятие партизаны всё-таки сумели.

Дебют встречи с белоснежными шинниками сложился для хозяев хорошо. Уже на 5-ой минуте Иван Маевский мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точнёхонько в дальний угол ворот голкипера гостей Игоря Логвинова. Хозяева повели в счёте 1-0.

Перед матчем в турнирной таблице соперников разделяли сразу 10 позиций. В нынешнем чемпионате страны, к радости своих болельщиков, «Белшина» выглядит просто здорово.

Правда, во вторник гости напомнили об этом болельщикам только после перерыва. Когда прочно завладели игровым преимуществом. Материализовать его бобруйчане смогли на 65-ой минуте усилиями Дениса Сащеко, забившего весьма эффектный гол.

Ничья 1-1 держалась в матче до 85-ой минуты, на которой смолевичский арбитр Андрей Сорока назначил пенальти в ворота минчан. К мячу подошёл Дмитрий Щегрикович и точно пробил под перекладину партизанских ворот, передав привет своим бывшим одноклубникам. Этот гол принёс «Белшине» очередную чемпионатную победу , на этот раз со счётом 2:1.

«Днепр» и «Динамо-Брест»

Довольной красочным по антуражу и ярким по содержанию получился этот поединок, сыгранный в Могилеве.

Соперники вели игру без оглядки на защиту, пытаясь завоевать победу не оглядываясь на свои ворота. Большие старания продемонстрировали хозяева поля. Хотя, голевой задел в матче получился у брестчан.

На 21-о1 минуте Василюк здорово выложил мяч под удар Виктору Соколу, который поразил нижний угол ворот Руслана Копанцова.

Минимальный перевес гостям удалось удерживать всего 16 минут. По истечении которых Александр Бочинок дальним ударом с коварной траектории счет в матче сравнял.

Три минуты спустя мяч лег на ногу Дмитрию Терещенко, который вывел могилевчан вперед. Цифры на табло не претерпели изменения до финального свистка, позволив «Днепру» пополнить чемпионатный актив тремя очень ценными очками.