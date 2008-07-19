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Парный поединок "Беларусь — Польша" так и не состоялся сегодня

19 июля 2008 13:56
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Виной всему дождливая погода, установившаяся в столице. Напомню, Минск принимает Кубок Дэвиса.

После 12-тилетнего перерыва команды  вновь скрестили ракетки. Итог первого дня белорусы проигрывают 0:2, и пока счет в матче не изменился. 4 раза сегодня переносили начало парной встречи, которая так и не началась. Но все это время с 10  утра и до семи вечера команды в полном составе, все судьи и большинство болельщиков не отходили от центрального корта.

Завтра поединок дуэтов начнется в 10 утра, а после пройдут две одиночные встречи. К слову, билеты приобретенные на субботнюю игру будут действительны  и завтра. 

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