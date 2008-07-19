Парный поединок "Беларусь — Польша" так и не состоялся сегодня

Виной всему дождливая погода, установившаяся в столице. Напомню, Минск принимает Кубок Дэвиса.

После 12-тилетнего перерыва команды вновь скрестили ракетки. Итог первого дня белорусы проигрывают 0:2, и пока счет в матче не изменился. 4 раза сегодня переносили начало парной встречи, которая так и не началась. Но все это время с 10 утра и до семи вечера команды в полном составе, все судьи и большинство болельщиков не отходили от центрального корта.

Завтра поединок дуэтов начнется в 10 утра, а после пройдут две одиночные встречи. К слову, билеты приобретенные на субботнюю игру будут действительны и завтра.

