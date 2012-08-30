Паралимпийские игры-2012. В Лондоне прошло торжественное открытие соревнований

Новости Великобритании. Первые комплекты наград 30 августа разыграют на XIV летних Паралимпийских играх в Лондоне. Накануне состоялась торжественная церемония открытия игр.

Чемпионы и призеры определятся в состязаниях по велоспорту, дзюдо, пауэрлифтингу, плаванию и стрельбе. Белорусские спортсмены-паралимпийцы выступят в семи видах спорта.

На предыдущей летней Паралимпиаде в 2008 году в Пекине нашу страну представляли 35 атлетов в шести видах спорта. Тогда на счету сборной оказалось 13 наград. В лондонских Паралимпийских играх принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 165 стран мира, которые разыграют 502 комплекта наград в 20 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.