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Паралимпиада-2012. Людмила Волчёк завоевала «бронзу» в соревнованиях по академической гребле среди одиночек

02 сентября 2012 13:36
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Новости Великобритании. Белорусы продолжают пополнять медальную копилку на летних Паралимпийских играх в Лондоне. 2 сентбяря Людмила Волчёк завоевала «бронзу» в соревнованиях по академической гребле среди одиночек.

А накануне, во второй день соревнований, серебряную медаль в плавании на 50 метров вольным стилем выиграл Игорь Бокий. И это уже вторая его награда в Лондоне. 31 августа он завоевал «золото» на дистанции 100 метров баттерфляем. Также порадовал в тройном прыжке Александр Субота. У него «бронза».

На этот момент в активе белорусов четыре награды: золото, серебро и две бронзы. В командном зачете у нас 26 место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012

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