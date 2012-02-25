«Пантера» стала третьей в австрийской Элитной женской хоккейной лиге

Говорят, первый блин всегда комом. Но можно ли к нему отнести третье место, которое заняла наша женская команда «Пантера», в австрийской Элитной хоккейной лиге? Скептики скажут: «Конечно». Мы им ответим: «Отнюдь».

Василий Панков, главный тренер ХК «Пантера»:

Думаю, для первого года это хорошо, потому что были очень сильные соперники. Для нас это хороший урок.

Мария Онолбаева, ХК «Пантера»:

Можно было лучше, но, к сожалению, мы на третьем месте. Хотелось бы подняться.

Стремление вперед – это, конечно, похвально. И, безусловно, в будущем оно свои плоды принесет. Но «Пантере» всего два года, а прогресс уже налицо. Кто следил за матчами команды, вряд ли будет отрицать очевидное – к концу сезона девушки заиграли в хоккей по-настоящему. И во многом благодаря участию сразу в двух чемпионатах – австрийском и латвийском.

Мария Онолбаева, ХК «Пантера»:

Команда сейчас очень сильно прибавила, еще и за счет этой австрийской Элитной лиги. Я думаю, на этом, на достигнутом, девчонки останавливаться не будут.

Василий Панков, главный тренер ХК «Пантера»:

Девчонки рвутся в бой, стараются, тренируются, с каждой игрой прибавляют.

Всегда, было, есть и будет, игровая практика – это игровая практика. А чем выше уровень чемпионата, тем это полезнее для игроков.

Так стоит ли гнаться за результатом сразу или лучше постепенно, но взойти на вершину? Решать это не нам. Но, как известно, Рим не один день строился. Поэтому и мы не будем строги к нашим девчонкам. По крайней мере, пока.

Пожалуй, лучше порадуемся. В последних своих матчах в австрийской лиге, которые «Пантера» проводила дома, девушки волю к победе проявили сполна. В субботу команда «Зальцбург Иглз» была повержена всухую – 4:0. Белоруски все решили еще в первом периоде. Забивали Лидия Малявко, Елизавета Логинова, а также дубль оформила лучшая по результативности в команде Мартина Величкова, сообщили в программе «Горячий лед».

Василий Панков, главный тренер ХК «Пантера»:

Соперник достойный, в этой лиге слабых команд не бывает. Но нам удался весь матч, поэтому мы выиграли 4:0, но особенно первый период. Но потом девочки мои расслабились, я им сделал нагоняй. Тем не менее, заработали три очка, довольны, что выиграли.

Выиграли «Пантеры» и на следующий день, но уже куда более уверено. У белорусок забивали Лайла Тригубова, Татьяна Львова, а также дубли на счету Лидии Малявко и Евы Петерсон.

Таким образом, «Пантера», набрав 32 очка в 20 матчах, становится обладателем бронзы в своем первом сезоне в Элитной женской хоккейной лиге. А среди куда более мастеровитых соперников, эти награды как минимум отливают золотом.