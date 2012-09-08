Памятник легендарному белорусскому хоккеисту Руслану Салею открыли на Московском кладбище в Минске

Новости Беларуси. Памятник бывшему капитану белорусской сборной Руслану Салею открыли 8 сентября на Московском кладбище в Минске. Легендарный хоккеист погиб в авиакатастрофе под Ярославлем год назад вместе с российской командой «Локомотив». Почтить память талантливого хоккеиста пришли спортсмены, родные, друзья, и, конечно, болельщики. К могиле возложили венки и цветы.

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность-Минск»:

Замечательный человек был, семьянин, друг. У него не было изъянов. Говорят, что таких людей не бывает, а я говорю, что он такой. Со всеми он находил общий язык.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Для нас эта боль, утрата не просто не утихла, а оставляет, думаю, на сердце каждого просто шрамы.

Хотелось бы, чтобы такие люди не уходили от нас так рано, потому что они должны были оставить после себя не только память, как сейчас. Они должны были оставить все то, чему они посвятили всю свою жизнь. А это хоккей, это любовь к игре.

В скором времени планируется открытие еще одного монумента хоккейной легенде. Памятник практически готов, но пока не определили место его установки. Один из вариантов – площадка у катка в парке Горького, со льда которого воспитанник «Юности» сделал шаг во взрослый хоккей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И 8 сентября на этой ледовой арене состоялся товарищеский поединок между командой «Юность-Минск» и сборной хоккеистов, игравших в свое время с Русланом Салеем. Шестикратным чемпионам Беларуси противостояли такие хоккейные звезды как братья Костицины, Андрей Мезин и Михаил Захаров. А начался матч с минуты молчания.

Болельщики:

Это большая честь почтить память великого легендарного хоккеиста нашей страны.

Мне кажется, это пример для подражания для юных хоккеистов. Это был замечательный хоккеист, хороший человек.

У нас много звезд, много знаменитых хоккеистов, которые зарекомендовали себя и в Европейской лиге, и в НХЛ, но Салей – это потеря не только белорусского, но и всего международного хоккея.

Это человек, которого я просто очень люблю.