Открытый чемпионат Беларуси. «Юность» нон-стоп: 15 побед подряд

Статистика способна подогреть интерес даже к проходным матчам. Поединок «Гомель» – «Юность» к таковым не отнесем, но последующая поездка минчан в Брест и Гродно могла вызвать лишь зевоту. Если бы не одно но – подопечные Михаила Захарова пошли на рекорд.

Повторив достижение «Керамина» (12 викторий кряду) в домашнем поединке с «Металлургом», они установили новую планку, обыграв на выезде «Гомель». Весь матч гомельчане находились в положении догоняющих и настигли гостей лишь на исходе второй трети: Тимофей Фили сравнял счет – 3:3. Но на последнюю двадцатиминутку сил у хозяев не хватило: Сергей Яновский наказал «Гомель» за очередную ошибку в обороне. 4:3 – новый рекорд установлен, и «Юность» устремилась в Брест, чтобы еще немного его улучшить.

В тот же день «Шахтер» разгромил «Динамо-Юниорс». По две шайбы в ворота рижан положили Илья Камбович и Виталий Люткевич.

Во вторник «Юность» одержала 14 победу подряд, обыграв «Брест». Матчи с южанами для некоторых лидеров осложняют проблемы с мотивацией, но минчане их счастливо избежали. Андрей Степанов, Евгений Курилин и Александр Матерухин к исходу второго периода сняли все вопросы о победителе, поставить которые вновь в заключительной трети попытались Кирилл Двуреченский и Андрей Ращинский. Но это была лишь попытка – 3:2 в пользу гостей.

Обостренный интерес нынче вызывают матчи жлобинского «Металлурга», внезапно оказавшегося за пределами зоны плей-офф. Обновленный тренерский штаб во главе с Василием Спиридоновым вовсю ищет средства для спасения, тасует состав, вводит в него новых исполнителей, но победы никак не приходят.

Вот и в матче с «Шахтером» за «сталеваров» дебютировал Олег Леонтьев. Однако опытный защитник «Металлургу» не помог: гости владели инициативой, и ударно проведя второй период, достигли желаемого: на шайбы Ковыршина, Балмочных и Сушко ответили только Волчек и Елисеенко – 3:2.

Из других результатов вторника отметим победу «Химволокна» в Гродно, а также удачную поездку «Керамина» в Бобруйск. «Гомель» в среду выиграл важный матч у «Сокола» и сравнялся с киевлянами по очкам в турнирной таблице.

15 победу подряд «Юность» одержала в Гродно, и новая рекордная планка далась минчанам большим трудом. К исходу второго периода «Неман» вел со счетом 3:0 после точных бросков Сергея Боголейши, Олега Малашкевича и Никиты Ремезова. Но в заключительной трети чемпионы вспомнили о рекорде и восстановили равенство: честь и хвала украинским легионерам – Александру Матерухину (две шайбы) и Олегу Тимченко (одна). Интрига продержалась до послематчевых буллитов, в которых викторию «Юности» принес Максим Слыш – 4:3.

«Металлург», выиграв в четверг, вернул себе восьмое место. Успех дружины Василия Спиридонова был под вопросом еще в начале заключительной трети, когда «Керамин» сравнял счет – 4:4. Но все же силы на концовку у «сталеваров» остались: Виктор Блинов забросил переломную шайбу, оформив дубль. В итоге – 6:4.

Из других результатов дня стоит отметить крушения фаворитов – «Химволокна» и «Шахтера» – соответственно, в Бресте и Бобруйске.

Турнирная таблица первенства перед вами. Самое значительное событие недели – возвращение жлобинского «Металлурга» на восьмое место. К прочим позициям мы уже успели привыкнуть.