Открытый чемпионат Беларуси по хоккею, плей-офф: в полуфинальных сериях счет равный – 1:1

«Горняки» на эйфории вступили в борьбу со свежим «Металлургом» и сумели выиграть первый матч. Счет был открыт только во втором периоде: Артем Каркоцкий втащил шайбу на пятак, куда на добивание подоспел Константин Ластовецкий.

Начало было положено, однако, несмотря на солидный перевес «Шахтера» по броскам в двадцатиминутке, «сталевары» равенство восстановили. Играя впятером против тройки соперников, хозяева разыграли эффектную комбинацию, на острие которой оказался Илья Казнадей.

Следующего взятия пришлось подождать. Только на второй минуте овертайма «Шахтер» выиграл вбрасывание, и Виктор Андрущенко убежал к воротам Мильчакова. Голкипер не выручил – 2:1.

А вот на завтра «Металлург» взял убедительный реванш – 4:1. Вновь забивал Казнадей, а кроме того – Дурнов, Игошин и Андрющенко. У «горняков» отличился Ефименко. Счет в серии равный – 1:1.

«Неман» в первом полуфинальном поединке провел неудачный второй период. После первого гродненцы были впереди – 1:0. Отличился Артем Божко. Но после перерыва «Гомель» сумел и отыграться, и выйти вперед. В первом случае Артем Сенькевич подхватил наброс Алексея Дмитриева. Во втором хозяева прижались к собственным воротам, за что были наказаны Евгением Николаевым.

После шайбы Павла Мусенко в заключительной трети для «Немана» дело запахло керосином. Поддержал интригу точным дальним броском Сергей Колосов. Но тут же показательную контратаку разыграли Мусиенко и Сенькевич, вследствие которой Артем оформил дубль.

Все, что смог сделать «Неман», руками Александра Малявко сократить разницу до минимума – 3:4.

На следующий день подопечные Дмитрия Кравченко начали мощно: 2:0 к 10-ой минуте. Это Александр Полушин и Андрей Глебов нашли бреши в гомельской обороне. Однако под занавес периода забил Алексей Дмитриев, и стало ясно – впереди вязкая, равная игра.

«Гомель» даже вышел вперед во второй трети после точных бросков Евгения Ногачева и Михаила Стефановича, но Максим Осипов равенство восстановил. А решила все глупая ошибка Трибунцова в большинстве. Он буквально подарил шайбу Алексею Еремину, и тот счет в серии сравнял: 4:3 и 1:1.

В воскресенье полуфинальные противостояния продолжатся в Солигорске и Гомеле, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.