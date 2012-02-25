Открытый чемпионат Беларуси по хоккею: главная интрига концовки первенства исчерпана

«Могилев» принимал «Гомель», надеясь выиграть и обезопасить себя от возможных волнений в двух последних турах относительно своей путевки в плей-офф. Но уже дебют матча, в который уложились две шайбы Артема Волкова и Александра Усенко, эти надежды подточил.

Хозяева, впрочем, восстановили равенство усилиями Юрия Ильина и Александра Борозенко, на что «Гомель» ответил следующим двойным залпом. Алексей Денискин, Михаил Хоромандо – 4:2.

Подопечные Сергея Усанова вновь нашли в себе силы отыграться (преуспели Евгений Летов и Георгий Рязанцев), но все тот же Денискин в большинстве снял все вопросы: 5:4 в пользу «Гомеля».

«Металлург» поизмывался над «Витебском». Дубли в активе Констатина Баранова и Андрея Макрова. «Неман» уступил в Лиепае в серии буллитов. «Лида» была сильнее «Юности». Победный бросок нанес Михаил Курвяков. «Химик» взял верх над «Брестом», сообщили в программе «Горячий лед».

Несмотря на поражение, день для «Могилева» был удачным. Проиграв, витебляне пропустили подопечных Сергея Усанова в плей-офф. Шанс догнать «львов» имееет «Химик». Но по личным встречам могилевчане новополочан опережают.

Таким образом, главная интрига концовки регулярного первенства исчерпана.