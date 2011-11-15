Отель «Славянский» в Минске. Проект отеля 3***

Архитектурной изюминкой гостиничного комплекса «Славянский» стали витражи и вентилируемые фасады. А для того, чтобы 120 комфортных номеров спортивные делегации смогли заполнить на 100%, статусу гостиницы присвоили 3 звезды.
Проектировщики предусмотрели бизнес-центр, конференц-зал, салон-парикмахерскую, ресторан, бар, сауну, а также плоскостные стоянки на 150 машиномест.
Пётр Фрадков, инвестор (Россия):
Подготовка к Чемпионату мира по хоккею здесь в Минске является для нас просто обязанностью. Реализация этого проекта будет осуществлена в кратчайшие сроки. Для этого есть все ресурсы: в первую очередь ресурс финансовый. У нас есть очень хороший ресурс профессиональный - на проекте задействованы одни из лучших специалистов в области строительства, проектных работ.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
На территории Минска сегодня реализуется целый ряд гостиничных комплексов. В этом принимает участие и Минский городской исполнительный комитет. Город Минск готовится активно к Чемпионату мира по хоккею, и город Минск будет готов к Чемпионату мира по хоккею! Он проведёт его достойно на самом высоком уровне.