Отель «Славянский» в Минске. Проект отеля 3***

В Минске строят отели к Чемпионату мира. Один из них - «Славянский». 17 этажей гостиницы вырастут на крепком фундаменте. Капсулу с посланием потомкам заложили на улице Нарочанской, где уже к 2014 году в канун Чемпионата мира по хоккею появится разнообразная инфраструктура.

Архитектурной изюминкой гостиничного комплекса «Славянский» стали витражи и вентилируемые фасады. А для того, чтобы 120 комфортных номеров спортивные делегации смогли заполнить на 100%, статусу гостиницы присвоили 3 звезды.

Проектировщики предусмотрели бизнес-центр, конференц-зал, салон-парикмахерскую, ресторан, бар, сауну, а также плоскостные стоянки на 150 машиномест.

Пётр Фрадков, инвестор (Россия):

Подготовка к Чемпионату мира по хоккею здесь в Минске является для нас просто обязанностью. Реализация этого проекта будет осуществлена в кратчайшие сроки. Для этого есть все ресурсы: в первую очередь ресурс финансовый. У нас есть очень хороший ресурс профессиональный - на проекте задействованы одни из лучших специалистов в области строительства, проектных работ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

На территории Минска сегодня реализуется целый ряд гостиничных комплексов. В этом принимает участие и Минский городской исполнительный комитет. Город Минск готовится активно к Чемпионату мира по хоккею, и город Минск будет готов к Чемпионату мира по хоккею! Он проведёт его достойно на самом высоком уровне.