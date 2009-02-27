Отечественным атлетам, вернувшимся с Олимпиады-2008 с медалями, вручили ключи от новых квартир в столице

Напомним, в Китае белорусские спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых наград. На Родине они получили еще и государственные награды. Господдержка и великих спортивных достижений, и спорта в целом - традиция Беларуси.

Каждый победитель Олимпиады получили в Беларуси по 100 тысяч долларов, серебряные призеры – 50 тысяч долларов, бронзовые – 30. И еще одна традиция – именно она сегодня заставила нас вспомнить эти волнительные и вызывающие гордость мгновения – все триумфаторы олимпиад становятся новоселами. Сегодня олимпийцы на только получили ключи от новых минских квартир, но и мысленно расставляли в комнатах вещи и знакомились с коллегами теперь уже как с соседями.



Олимпийский чемпион Вадим Махнев свой новый дом нашел не сразу – на карте Минска для автолюбителей улица Жиновича пока еще не обозначена. Но яркая высотка уже привлекает внимание. Вадим с женой Алесей первыми среди олимпийцев-новоселов финишировали у подъезда и заглянули на четвертый этаж.



Узнав номера своих квартир, олимпийские чемпионы сразу стали интересоваться, кто кому будет соседом. Оказалось, что, к примеру, этажом ниже легкоатлетки Оксаны Меньковой поселится тяжелоатлет Андрей Арямнов, а этажом выше – гребцы – братья Богдановичи, которые теперь тоже стали соседями и жить будут через стенку.



Герои пекинской Олимпиады уже вписали свои имена в историю белорусского спорта. Впереди – новые вершины. Это юбилейные 30-е летние Игры, которые пройдут в 2012 году в Лондоне. И наши спортсмены настроены вновь подняться на пьедестал почета и получить награды.



