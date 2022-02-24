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Отборочный матч баскетбольного ЧМ-2023 в Минске отменён

24 февраля 2022 21:09
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Квалификационная игра чемпионата мира – 2023, которая должна была состояться в Минске 25 февраля между нашей сборной и Великобританией, перенесена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Отборочный матч баскетбольного ЧМ-2023 в Минске отменён-1

Причины – отмена авиарейсов и невозможность прибытия в установленные сроки в столицу Беларуси представителей ФИБА и судейского состава. Ответная игра между странами запланирована на 28 февраля и должна пройти в Ньюкасле. Решение касательно возможности проведения этого противостояния будет принято позднее.  

# Баскетбол # Фотофакт

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