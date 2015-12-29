От чемпионата мира по гандболу до футбольной Лиги чемпионов: яркие моменты белорусского спорта в 2015 году

Холодным январем 2015 года мы все мысленно буквально жили в жарком Катаре, где наши гандболисты в третий раз кряду штурмовали топ-форум. Вышло не очень удачно: чемпионат мира запомнился невзрачным результатом и разбором полетов. Тот памятный круглый стол ситуации в белорусском гандболе не изменил, а вот общее впечатление от всего произошедшего подпортил знатно.

Приятным моментом января стало выступление Максима Густика на чемпионате мира, где наш фристайлист завоевал «бронзу» в лыжной акробатике. Для Густика это был первый пьедестал топ-состязаний после двухлетнего перерыва и дебютная медаль планетарных форумов.

Конец зимы и начало весны прошли под знаком биатлона. В феврале юниорский чемпионат мира состоялся у нас, в «Раубичах». От международной федерации он получил лестную оценку, как и выступление белорусов: в активе наших стреляющих лыжников две золотые медали.

А в марте в эпицентре была Дарья Домрачева. Она, наконец, праздновала победу в Кубке мира и презентовала долгожданный Большой хрустальный глобус.

Апрель в плане погоды в 2015 году не радовал, зато жару давали участники чемпионата мира по футзалу. В Беларусь съехались все сильнейшие, в том числе и признанные авторитеты этого вида – южноамериканские дружины. Хозяева в этой честной компании не затерялись, выйдя в плей-офф. Триумфаторами стали колумбийцы, а энергичный и зрелищный вид спорта, уверены, приобрел множество новых поклонников.

Еще одним важным международным стартом, прошедшим в Минске, стало континентальное первенство по художественной гимнастике. В начале мая расцветали не только яблони, но и улыбки на лицах граций и, без сомнения, всех зрителей. Белорусская команда дома не ударила в грязь лицом: в личных состязаниях у хозяек два «серебра», четыре «бронзы», кроме того «серебро» в командном старте, а наши юниорки-групповички в программе с мячами стали чемпионками Европы.

Май, к тому же, традиционное время выхода в свет сильнейших хоккейных сборных. Чемпионат мира в 2015 году прошел в Праге и для белорусской команды получился пусть и неоднозначным, но, безусловно, ярким: мы впервые в истории обыграли американцев, причем более чем уверенно – 5:2. Правда, в четвертьфинале команда Дэйва Льюиса без вариантов уступила будущим королям льда – канадцам.

Июнь принес нам историческое событие – I Европейские игры в Баку. Начало было положено впечатляющее. То же можно сказать и о выступлении белорусской сборной, которая привезла из столицы Азербайджана 43 медали, 10 из которых высшей пробы.

А вот нашим баскетболисткам в июне немножко не хватило до медалей. На чемпионате Европы подопечные Анатолия Буяльского снова показали свой класс, но остановились в шаге от пьедестала, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Прошедшая в июле всемирная летняя Универсиада стала для белорусской команды не такой удачной, как предыдущий подобный форум в Казани, но тем не менее подарил россыпь незабываемых моментов и, конечно, пьедесталы. В копилке наших атлетов оказались 12 наград (четыре из них высшего калибра) и уверенное по-настоящему классное выступление лидеров наших сборных: гимнастки Мелитины Станюты и пловца Евгения Цуркина.

На излете лета звучно заявила о себе Марина Арзамасова, ставшая в последствии лучшей спортсменкой года. На чемпионате мира по легкой атлетика наша бегунья стала лучшей, выиграв в коронной дистанции 800 метров. Похвалы излишни – результат говорит сам за себя.

Сентябрь подарил нам еще одного чемпиона мира и тоже будущего лучшего спортсмена года. Василий Кириенко на планетарном форуме уверенно выиграл коронную разделку и доказал, что его 34 – это не возраст, а опыт.

В разгар осени мы с волнением следили за выступлением наших футбольных клубов в еврокубках. Борисовский БАТЭ и вовсе держал нас в напряжении до финального тура Лиги чемпионов: домашняя победа над «Ромой», приезд «Барселоны», пусть и без Месси – самый успешный групповой этап в исполнении борисовчан запомнится надолго. Во всяком случае пока БАТЭ не перещеголяет сам себя.

Ноябрь стал звездным часом Вадима Стрельцова. Наш тяжелоатлет спустя восемь лет после прошлого успеха вновь поднялся на пьедестал мирового чемпионата. Причем на этот раз – на высшую ступень.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде стал одним из главных стартов декабря. Золотых медалей форум белорусам не принес (одно «серебро» и три «бронзы»), зато россыпь удачных заплывов и национальных рекордов порадовала тренерский штаб.

А вот батутисты на чемпионате мира в датском Оденсе подтвердили класс. 10 медалей, из которых ровно половина – золотых. Это ли не показатель, что с нашими атлетами в этом виде спорта стоит считаться.

Что ж, таким был год прошедший, впереди еще более ответственный – олимпийский 2016-й. Заявившим о себе в нынешнем сезоне атлетам мы желаем раскрыться и в Рио. Тем, кто был в тени, показать себя во всей красе под жарким олимпийским бразильским солнцем.