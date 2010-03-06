Останется ли Михаил Захаров главным тренером сборной Беларуси по хоккею?

В Минск вернулась с Олимпиады хоккейная сборная. Если биатлонистов и фристайлистов встречали оркестром в вип-зале, то подопечным Михаила Захарова был обеспечен куда менее пышный прием.

Разве что родные и близкие принесли цветы. Даже руководство Федерации ограничилось формальным рукопожатием, что еще раз подчеркнуло – от хоккеистов в Ванкувере ждали совсем иного результата, хотя с какой стати – до сих пор непонятно.

Михаил Захаров, гл. тренер сборной Беларуси по хоккею:

Ну, отлично выступили мы. Мое мнение – удачно. Не было провальных матчей. Старались. Не многие команды могут этим похвастаться. Вспомним поражение финнов: 1-6. Я думаю, четверка железная нашему выступлению.

Ребята сражались до конца, молодцы. Честно говоря, думал еще хуже будет. Игра на пятачке удивила – очень мощно играли противники на пятачке.

Александр Рядинский:

Если бы везения было на нашей стороне, мы бы обыграли их, по-любому. Буллиты – это везение.

Впрочем, и иные участники олимпийского турнира озвучивали и иное мнение.

Владимир Денисов:

Результат мы не показали. Положительного мало. Выиграли только одну игру с командой Германии, ну и проиграли швейцарцам, которых, в принципе, должны были обыграть.

Это Олимпиада не похожа ни какие другие турниры – здесь собраны самые лучшие хоккеисты. Плюс североамериканские площадки маленькие, там все быстрее. Турнир очень высокого класса – я понял, что это такое.

Останется ли Михаил Захаров главным тренером сборной – до сих пор неизвестно. Сам он оставил решение этого вопроса на совесть руководства Федерации. Но повторимся, на наш взгляд, кадровый вопрос сейчас – это не самое главное. Главное – сделать правильные выводы из олимпийского результата.