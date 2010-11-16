Осень 2010 года для ХК «Шахтер» из Солигорска как зебра: то белая полоса, то черная

Победа в Минске стала третьей подряд, но до этого были три подряд поражения. Адекватно оценить потенциал горняков в таких условиях сложно, но «Юности» противостояла уверенная в себе команда. К тому же перед этим матчем к «Шахтеру» подошла очередь выигрывать.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Какой-то непонятный рок нас преследует. Уже, наверное, матчей 10 продолжаются качели. То «Юность» выигрывает матч, то мы. Это началось еще с прошлого сезона.

После матча тренер «Юности» говорил о невезении, что было справедливо, и о вратаре соперников, что было справедливо вдвойне. Перебросав гостей во всех периодах (общий баланс угроз воротам – 37 на 25) минчане отправили по назначению всего одну шайбу. Автором ее стал Александр Китаров.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Фатальное невезение. В некоторых моментах вратарь даже и не принимал участие, но шайба все равно не шла в ворота. То штанга, то перекладина.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Если вратарь есть в команде, то команда побеждает. Если его нет, то проигрывает.

Шибанов стал достойным приемником получившего травму Матуша Костура, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Попав в «Шахтер» из «Витебска», и потерявшись в первое время, теперь этот голкипер демонстрирует свою профпригодность, сделав 34 сэйва в дуэлях с лучшими нападающими чемпионата.

Михаил Шибанов, ХК «Шахтер»:

«Юности» очень трудно не давать бросать. Но защитники команды помогали мне, отводили угрозу от ворот. Я ими доволен.

Личный мотив героя матча – противостояние с Максимом Малютиным, начавшееся еще в рядах «Витебска». И перевес в нем – на стороне Шибанова. Его оппонент пропустил четырежды: от Комбовича, Развадовича, Демковского и Михайлова.

Михаил Шибанов, ХК «Шахтер»:

Перед матчем мы общались. Настраивались на дуэль. Но на него во время матча не смотрел.

Захандривший Малютин, как и приболевший Белинский, – главная перед паузой проблема тренерского штаба наравне с травмами, которых тоже хватает.

Вторую проблему закрывает приобретение Кочеткова, который выделяется на фоне новых партнеров. Ждали в «Юности» и Дэвида Немировски, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но, видимо, не дождались. Что касается поста № 1, то его заполнить поможет также «Динамо». Вот-вот выздоровеет Мезин, и тогда Окса станет третьим лишним. Зато в парке Горького финн будет далеко не лишним. А вот «Шахтер» усилился откуда не ждали. Артем Демков вернулся из Германии и тут же записал на свой счет три очка по системе «гол+пас», став главным творцом победы наравне с Шибановым.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Парень уходил, ведь он хотел поиграть в Германии. Мы это прекрасно понимали. Также как и то, что у него зацепиться там будет мало шансов. Хотя, с другой стороны, он поднял себе рейтинг и заработную плату.

Артем Демков, ХК «Шахтер»:

Все хорошо было. Просто один легионер вдруг выздоровел, когда я приехал. А так как он был по контракту, то его оставили. Но тренер был мной доволен. Планирую на следующий сезон туда поехать.

Турнирная таблица перед паузой радует. Вновь появилась плотность, что гарантирует нам интригу. Даже отрыв «Юности» от преследователей не столь велик, если считать потерянные очки.