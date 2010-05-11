«Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс» вышли в полуфиналы плей-офф НБА

Оба коллектива разобрались со своими соперниками в минимально возможных четырех поединках.

Минувшей ночью «волшебники» в гостях переиграли «Атланту» – 98:84. Атакующий защитник «Орландо» Винс Картер «набросал» двадцать два очка. Теперь «Мэджик» будут ждать окончания второго восточного противостояния.

В серии «Кливленда» и «Бостона» пока ничья – 2:2. «Лейкерс» в четвертой игре были сильнее «Юты» –111:96. Испанский центровой По Газоль разжился тридцатью тремя баллами и сделал четырнадцать подборов, Коби Брайнт набрал тридцать два очка.

«Озерные» своего соперника по западному полуфиналу уже знают. Это «Финикс», который ранее также в четырех поединках одолел «Сан-Антонио».