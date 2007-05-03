Организаторы юниорского турнира по художественной гимнастике обсудили детали его проведения

Юниорский турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской Чемпионки Сеула - Марины Лобач - будет проходить в эти выходные во Дворце спорта.

Организаторы - Президентский спортивный клуб и БФСО "Динамо". Гости - из девяти стран. Наконец, самое приятное: вход для всех желающих - бесплатный.

Эти и другие подробности стали известны на прошедшей 3 мая пресс-конференции. Действующие лица пресс-конференции появляются вовремя. Главный судья, организатор и идейный вдохновитель турнира - Марина Лобач - занимает место в центре и сосредоточенно вглядывается в окружающих. Выигравшая Олимпиаду почти 20 лет назад и с тех пор находящаяся под пристальной опекой журналистов, она, тем не менее, скромно замечает, что неловко чувствует себя в центре внимания.

Турнир на призы Марины Викентьевны пройдет в шестой раз. Однако впервые гимнастки будут соревноваться во Дворце спорта. Это говорит о многом, а в первую очередь - о высоком уровне. Увеличилось количество стран-участниц - их теперь девять, в том числе японская сборная.

Сегодняшние Юниорки - это потенциальные победительницы и призеры еще неизвестных Олимпийских столиц. Все они очень хорошо знают - кто такая Марина Лобач, и как приятно будет из ее рук получить приз. Без подарков не останется ни одна участница. А три самых талантливых гимнастки по одной в каждой возрастной категории получат восхитительные статуэтки.