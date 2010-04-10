Организаторы ЧМ-2010 в ЮАР озабочены низким спросом на билеты

Чудаки на 12-тонном бревне скатываются с горы!

Суть ключевого соревнования на фестивале Онбасира в Японии в том, чтобы съехать с горы на бревне. Причем одни бегут за бревном, а другие от бревна. А туристы с упоением снимают все эти чудеса на видео.