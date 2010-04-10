Организаторы ЧМ-2010 в ЮАР озабочены низким спросом на билеты

Организаторы стартующего 11 июня в ЮАР чемпионата мира по футболу 2010 года выразили озабоченность низким спросом на билеты на мировое первенство. Как сообщает в пятницу, 9 апреля, Associated Press, за два месяца до начала первенства все еще не проданы 500 тысяч билетов - около четверти от общего числа билетов, поступивших в продажу. По словам организаторов турнира и представителей ФИФА, существует реальная угроза, что главный футбольный турнир четырехлетия пройдет при полупустых трибунах. "Это ужасно, ведь если стадионы окажутся пустыми, это даст основания противникам футбола утверждать, что этот вид спорт непопулярен в ЮАР", - считает руководитель комитета по подготовке ЧМ-2010 Дэни Джордаан (Danny Jordaan).
Во избежание пустых трибун организаторы первенства мира решили отправить оставшиеся билеты в свободную продажу. Первоначально билеты на ЧМ продавались через сайт ФИФА, однако сейчас футбольные чиновники признали ошибочность такого подхода. В частности, власти ЮАР посетовали, что многие южноафриканцы живут за чертой бедности и не имеют доступа к интернету, но готовы потратить деньги на билет на чемпионат мира.
По состоянию на данный момент ЮАР удалось реализовать 2,2 миллиона билетов на матчи мирового чемпионата. Большую часть - 925437 - приобрели жители Южной Африки. На втором месте оказались граждане США, купившие 118945 билетов. Особенную обеспокоенность у организаторов турнира вызвало отсутствие интереса у традиционно активных британских болельщиков - на ЧМ в Южную Африку решили поехать лишь чуть более 67 тысяч британцев, сообщает Lenta.ru
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