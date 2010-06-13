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Организаторы ЧМ-2010 рассмотрят вопрос о запрете вувузел: футболисты не слышат друг друга на поле

13 июня 2010 12:08
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Оргкомитет чемпионата мира по футболу в ЮАР рассмотрит вопрос о запрете на использование болельщиками местных дудок (вувузел) во время матчей. По словам председателя оргкомитета Дэнни Джордаана, после первых игр ЧМ-2010 организаторы получили много жалоб от телекомпаний, ведущих трансляции.

Джордаан подчеркнул, что запрет на вувузелы будет введен в том случае, если для этого будут найдено достаточно оснований. По его словам, организаторы должны сделать все возможное, чтобы устранить все недостатки, возникающие по ходу проведения чемпионата мира, передает Lenta.ru.

Джордаан добавил, что пока на матчах болельщиков просят воздержаться от игры на вувузелах во время исполнения национальных гимнов и объявлений диктора. Руководитель оргкомитета признался, что ему самому не очень нравится звук вувузел и он предпочитает слышать пение болельщиков на стадионе.

После начала чемпионата мира на вувузелы жаловались не только телекомпании и болельщики, но и футболисты. В частности, капитан сборной Франции Патрис Эвра сказал, что его команда не могла нормально готовиться к матчу с Уругваем (0:0), так как болельщики начинали дуть в вувузелы уже в шесть утра и мешали спать. Кроме того, по словам Эвра, из-за звука дудок игроки не слышали друг друга на поле.

# Чемпионат мира по футболу

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