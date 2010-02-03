Опубликована новая версия ежемесячного рейтинга национальных сборных мира

Беларусь по-прежнему занимает 80-ое место, а возглавляет рейтинг сборная Испании.
Игорь Коленьков телекомпания СТВ
21-е зимние игры откроются 12-го и завершатся 28 февраля.
Открыл турнир матч между брестским «Динамо» и ФК «Минск».
Не самое приятное сообщение для белорусских любителей хоккея пришло из Северной Америки.
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