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Опубликована новая версия ежемесячного рейтинга национальных сборных мира

03 февраля 2010 15:09
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Международная федерация футбольных Ассоциаций сегодня опубликовала новую версию ежемесячного рейтинга национальных сборных.

Беларусь по-прежнему занимает 80-ое место, а возглавляет рейтинг сборная Испании.

Игорь Коленьков  телекомпания СТВ

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